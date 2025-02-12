Antalya'da lise öğrencisi bulduğu sikkeleri müzeye teslim etti

Antalya’nın Akseki ilçesinde, lise öğrencisi gezerken bulduğu Roma dönemine ait olduğu belirtilen iki sikkeyi Side Müzesi’ne teslim etti.

Kamil Girgin, hafta sonunda ailesiyle birlikte Değirmenlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezintiye çıktığını, gördüğü yığıntı taşların yakınlarına gittiğinde çok sayıda kırmızı renkli çömlek parçaları bulduğunu söyledi.

Bir çömlek parçasının uçunu çekip kaldırdığında toprağa karışmış iki eski para gördüğünü dile getiren Girgin, şunları kaydetti:

"Bulduğum çömlek parçaları ve paraları annemle babamın yanına götürdüm. Annem tarih öğretmeni olduğu için bu paraların tarihi eser olabileceğini, müzeye teslim etmemiz gerektiğini söyledi. Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'ne iki çömlek parçası ve iki eski parayı teslim ettik. Teslim alındığına dair tutanak tuttular. Çömlek parçalarını aldığımız yere bırakmamız için bize geriye verdiler. Paraların ise değeri konusunda bir komisyon kurulacak. Bu durum benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Umarım, tarihe ışık tutacaktır."