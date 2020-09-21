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HaberlerDünyaAntalya'da uyuşturucu operasyonu! 35 kilogram eroin ele geçirildi
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Antalya'da 35 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen ve 35 kilogram eroinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya
AA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla C.D, M.O.D, B.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 35 kilogram eroin, 6 kilo 800 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 43 kilogram katkı maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 250 lira ile 3 silah ve 5 havai fişek ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden M.O.D, B.D. ve M.D, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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