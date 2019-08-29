Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.
Kültür Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira bulundu.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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