Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.Hırsızlık olayının yaşandığı bir restoranın çalışanlarından Yasin Karadon, soygunu sabah iş yerine geldiğinde fark ettiğini belirterek, "Sabah saat 07.00 sıralarında dükkanı açtığımda arka kapının zorlanarak açılmış olduğunu gördüm. Dün akşam iki defa girmişler. Yazar kasamızı almışlar, alkollü içecekleri çöp kovasına doldurup götürmüşler. Zaten kamera görüntüsünde de mevcut. 5 bin liraya yakın zararımız var." diye konuştu.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerlerinde inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.