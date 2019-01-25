İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) Antalya Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 15 Konyaaltı Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 15 Muratpaşa Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 15 Aksu-Havalimanı Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 14 Kepez Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 15 Döşemealtı-Yeniköy Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 14 Kemer Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 15 Kumluca Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 17 Finike Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 18 Demre Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 18 Kaş Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 18 Elmalı Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 Korkuteli Parçalı çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 Serik Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 16 Manavgat Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 17 Alanya Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 14 Gazipaşa Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 16 İbradi Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 Akseki Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 Gündoğmuş Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9