"Bu eserler, teşhirdeki diğer eserlerimizin içinde hem uyum sağlayacak hem farkındalık yaratacak şekilde yerini alıyor. Yurt dışından geri getirilen her eser dönemsel olarak heyecan yaratıyor. Ziyaretçiler, büyük keyifle, ülkemize dönmüş bu eserleri izleyerek mutlu ayrılıyor. Ülkemize kazandırılan her eser toplumumuzda kültür varlıklarını koruma bilincini artırıyor. Müzemiz çok ilgi görüyor, barındırdığı eserlerle öne çıkıyor. Sanal müze olarak da ziyaretçi kitleleri oluştu."