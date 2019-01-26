Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Havalimanı'nda etkili olan hortum sonrası incelemelerde bulunarak, “3 gündür Antalya’da 5’inci hortum vakasını bugün saat 10: 58 civarında Antalya merkez ve Havalimanını da içerisine alacak şekilde yaşadık. 133 kilometre saat hızında Güney yönden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanında maalesef iki otobüsümüz 1 tane de minibüsümüz, iki merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde kısmi hasarlar var.” dedi.





İHA'nın haberine göre, Antalya’da 2 gündür etkili olan kötü hava şartları bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde Kumluca’da yaşanan hortumdan sonra bu kez Antalya Havalimanı'nda hortum etkili oldu.



Hortum nedeniyle havalimanı içerisinde bulunan bir servis otobüsü yan yattı. Olayda otobüste bulunan 8 yolcu ile devrilen minibüste bulunan 3 yer hizmetleri görevlisi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale havalimanı içerisinde bulunan 112 ekipleri tarafından yapıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Yaşanan gelişmelerin ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, havalimanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



133 KİLOMETRE SAAT HIZINDA



Karaloğlu burada yaptığı açıklamada, “Hepimize geçmiş olsun. 3 gündür Antalya’da 5’inci hortum vakasını bugün saat 10: 58 civarında Antalya merkez ve Havalimanını da içerisine alacak şekilde yaşadık. 133 kilometre saat hızında Güney yönden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanında maalesef iki otobüsümüz 1 tane de minibüsümüz, iki merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde kısmi hasarlar var. Havalimanında yolcu otobüsümüzde içerisinde yolcularımız bulunduğu otobüste 12 yaralı hastanelere sevke edildi. Bunlar içerisinde hayatı tehlikesi olan yok. Şu anda Antalya Havalimanı hem geliş hem gidiş yönünde trafiğe açık. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda da şuanda havanın ağır kısmının geçtiğini, fırtınanın doğu ilçelerinde devam edeceğini öğrendik.” dedi.



“CAN VE MAL KAYBI OLMADAN HEP BERABER YÖNETELİM"



“Antalya merkezde ve Antalya’nın batısında bugün ve yarın sağanak yağışların ve düşük hızda rüzgarlar ile devam edeceğini biliyoruz.” Diyen Karaloğlu, “Özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Uyarıları vatandaşlarımıza sitelerimizden duyuruyoruz. Bizleri dikkate alsınlar bu süreci can ve mal kaybı olmadan hep beraber yönetelim. Kentte vatandaşımızın oluşan hasarını ve zararını belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz kam kurum kuruluşlarımız sahada çalışıyor. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısı ile Muratpaşa, Aksu ve Finike’de kısmi olarak enerji veremediğimiz ilçeler var. Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızı arayarak bilgiler aldılar. Bende İçişleri Bakanımız ile görüştüm” açıklamasını yaptı.