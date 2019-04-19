Alınan bilgiye göre bugün akşam saat 17.30 sıralarında Antalya’nın Serik ilçesinde arazide hayvanlarını otlatmaya giden Süleyman Kocasarı’nın üzerine yıldırım düştü. Kocasarı olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada Kocasarı’nın yanında bulunan 4 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Şahsın yakınlarının durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocasarı'nın öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcılığınca yapılan incelemenin ardından Kocasarı’nın cezanesi Serik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Jandarma’nın araştırması sürüyor.