Dünyanın en büyük buzdağı! A-76 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Antarktika’da Weddell Denizi’nde Ronne Buz Sahanlığı’nın batı tarafından kırılan buz kütlesi, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından A-76 olarak adlandırılıyor.

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 19, 2021

Dünyanın en büyük buzdağı olma unvanını yüzen bir buz parçası olarak ortaya çıkmasına borçlu. Koparak ayrılan buz kütlesi 4320 kilometrekare büyüklüğünde.

Uzunluğu 170 kilometre olan buzdağının genişliği ise 25 kilometre. Koparak ayrılan buz kütlesi için uzmanlar şimdilik doğal döngünün bir parçası olduğunu, kopuşun iklim değişikliğiyle ilgili olmadığını bildirildi.

ESA, dünyanın en büyük buzdağı A-76’nın geçen hafta İngiliz araştırmacı Keith Makinson tarafından tespit edildiğini söyledi. ABD Ulusal Buz Merkezi de ESA’dan gelen Sentinel-1 görüntülerini doğruladı.