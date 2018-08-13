Antidepresan kullanırken dikkat! Ölüme bile neden olabiliyor...

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, gelişigüzel kullanılan ve bırakılan antidepresan hapların, hastanın intihar etmesine neden olacak sonuçlara yol açabileceğini açıkladı.

O İLAÇLARI KULLANANLARA KÖTÜ HABER!

"BANA İYİ GELDİ, SANA DA İYİ GELİR" MANTIĞIYLA HAREKET ETMEYİN

Dr. Ali Cengiz Kalkan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Antidepresan ilaçlar doğru seçilmemesi halinde kişide kontrol edilemeyen hastalıklar zirveye çıkarılabiliyor. Allah korusun kişinin kendi canına kıymasıyla sonuçlanabilecek yanlışlıklara yol açıyor” dedi.

Kalkan, ilacın bilimsel tanımına değinerek, “Antidepresan haplarında öncelikle psikiyatrist gözetiminden geçtikten sonra kullanmayı doğru buluyoruz. Gelişigüzel ‘Bana iyi geldi, sana da iyi gelir’ mantığıyla bir psikolojik rahatsızlığın tedavisi ve tespiti mümkün olamaz. İlacın tanımı dozu azaltılmış en uygun hale getirilmiş zehir demektir. İlaçları kullanmak bu kadar kolay algılanılmamalı. Bu algıyı tersine çevirmeliyiz” şeklinde konuştu.

ANTİDEPRESAN KULLANINCA VÜCUDUMUZDA NELER OLUYOR?

ANTİDEPRESAN YÜKSEK BİLİNÇLE KULLANILMALI

Antidepresan kullanımında sahada büyük bir savurganlık gözlemlendiğinin altını çizen Kalkan, "Bu konu ciddiye alınmalı. Ne kadar sürede ne kadar dozda hangi ilacın seçilmesi gerektiğini doktor arkadaşlarımız çabalıyorlar, bunun uzmanlık eğitimini alıyorlar. Sahada tecrübe ediyorlar. Yüksek bilinçle kullanılması hastalarımıza öneriliyor. Ama gözlemlediğimiz şu, gelişi güzel kullanılıyor, gelişi güzel bırakılıyor. Bırakıldığında da ribaunt etki dediğimiz kontrolü zor etkilerle karşılaşılıyor. Bu ilaçlar doğru seçilmemesi halinde kişide kontrol edilemeyen hastalıklar zirveye çıkarılabiliyor. Allah korusun kişinin kendi canına kıymasıyla sonuçlanabilecek yanlışlıklara yol açıyor” diye konuştu.