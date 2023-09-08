Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Antika eşya toplayan Çelik Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor

        Antika eşya toplayan Çelik Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor

        Batman'da 26 yıldır eski ve antika eşya toplayan Ahmet Çelik, dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Batman'da yaşayan ve dizi oyunculuğu yapan Ahmet Çelik, 26 yıl önce anneannesinin vefatının ardından kalan eski ve antika eşyaları saklamasıyla antika eşyalara merakı başladı.

        2

        Bir süre sonra tutkuya dönüşen antika merakını açtığı kafede sürdüren Çelik, burada antika eserleri sergileyerek, müşterilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

        3

        Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl önce kaybettiği anneannesinden kalan eski eşyaları saklamasıyla antika eşyalara karşı merakının başladığını söyledi.

        4

        Bir süre sonra antika eşya toplamanın kendisinde tutkuya dönüştüğünü anlatan Çelik, "Anneannemden kalan eski eşyaları vardı. Bu eşyaları komşulara vermek istediler. Ninem benim için çok kıymetliydi. Kıyamadım bu eşyaları başkalarına vermeye ve kendim muhafaza etmeye başladım.

        5

        Bir süre sonra antika eşyalara karşı bir merak oluştu. Bu merak günden güne büyümeye başladı. Böylece 26 yıldır eski ve antika eşya topluyorum" dedi.

        6

        Koleksiyonunda 7 bin 100'e yakın antika eşya bulunduğunu belirten Çelik, topladığı antika eşyaları açtığı kafede sergilediğini aktardı.

        7

        Plaklar, pikaplar, gramofonlar, kaşıklar, radyolar, tabaklar gibi antika eşyaları olduğunu ifade eden Çelik, "Dünyanın en geniş kapsamlı ve ilk sivil müze unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum.

        8

        Bunun için araştırmalarım sürüyor. Bu mekanı ve eserleri dünyaya tanıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        9
        #Guinness rekorlar kitabı
        #antika eşya
        #Batman
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Terör suçlusu hapisten kaçtı, İngiltere alarmda
        Terör suçlusu hapisten kaçtı, İngiltere alarmda
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı