AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli bankacı Mehmet Atay, 30 yıldır biriktirdiği eski eşyaları evinin bodrumunda sergiliyor.

AA'nın haberine göre Edebey Mahallesi'nde ikamet eden 58 yaşındaki Atay, eski yöresel giysilerden dikiş makinelerine, el terazisinden nargileye, lambalı radyodan gaz lambasına pek çok eşya biriktirdi.

Atay'ın bazılarını satın aldığı, bazılarını arkadaşlarının hediye ettiği eşyalar arasında kilim dokuma tezgahı, dikiş makinesi, dibek, maşrapa, nargile, gramofon, kollu hesap makinesi, semaver, kap kacak ve tarım aletleri bulunuyor.

Bunları iki katlı evinin bodrumunda sergileyen Atay, nostaljik "müzesini" gezen misafirleri için gramofondan plak da çalıyor.

"EN ESKİSİ 300 YILLIK BİR TABAK"

Sergilediği eşyalar hakkında bilgi veren Mehmet Atay, evinde yaklaşık 3 bin parça eski eser bulunduğunu söyledi.

Atay, en yenisi 30 yıllık, en eskisi 300 yıllık olan eşyaları önceleri hobi amaçlı biriktirdiğini, zaman geçtikçe arkadaşlarının hibe ederek destek verdiğini anlattı.

Merakla başlayan 30 senelik birikiminin gittikçe büyüdüğünü dile getiren Atay, "Bunların bazılarını ikinci elcilerden satın aldım. Bağışlar da var. Komşular geliyor, gezip bakıyorlar. En eski eşyamız 300 yıllık bir tabağım var. Halka açık ama bilen geliyor. Genelde ev eşyaları, tarım aletleri. İşe yarar yaramaz her şey var burada" diye konuştu.