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Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusunun (ANZAC) Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan 25 Nisan'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da her yıl yüz binlerin katılımıyla gerçekleşen Anzak Günü Anma Törenleri, bu yıl Kovid-19 önlemleri nedeniyle kısıtlandı.

Bu sene uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle, her yıl Türklerin de katıldığı Anzak Yürüyüşü dahil çok sayıda anma programı iptal edildi.

AA'nın haberine göre; önlemler kapsamında, halkın katılımı yasaklanan Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü, kısıtlı sayıda resmi katılımla gerçekleşti.

Televizyonlardan canlı yayınlanan anma törenlerine gidemeyen Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar, büyük dedelerinin resimlerinin yer aldığı fotoğrafları, Anzakları anma sembolü olan "unutmayacağız" yazılı pankartları ve düzenledikleri saygı duruşlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bazı vatandaşlar da evlerinin önüne çıkarak komşularıyla birlikte, geçmişte ülkeye hizmet eden askerlerin anısına saygı duruşunda bulundu.

"BİZİ BU KADAR ÖZGÜR KILANLARI UNUTMAYALIM"

AA'nın haberine göre; başkent Canberra'daki Savaş Anıtı'nda düzenlenen Şafak Ayini töreninde, askerlerin yaptığı görevlere övgüde bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "O kadar genç yaşta, bizi bu kadar özgür kılanları unutmayalım." ifadesini kullandı.

Anzak Günü geleneklerinin ilk kez kesintiye uğradığını ancak normalden daha az katılımla yapılan törenlerin, verilen hizmetin anlamını azaltmayacağını kaydeden Başbakan Morrison, "Büyük Savaş (1. Dünya Savaşı) sonrası 1919 yılındaki ilk Anzak Günü'nde İspanyol gribi salgınıyla mücadele ettiğimizden, geri dönen gaziler için düzenlenen şehir yürüyüşü ve törenler yapılamamıştı. Sokaklarımızın boş olmasına rağmen geri dönen o gaziler unutulmamıştı." dedi.