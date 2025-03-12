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        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

        AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? AÖL 2. dönem sınav tarihleri

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları öncesinde, sınav yerleri giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları beklenmeye başladı. Öğrenciler AÖL sınav giriş belgesine, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren açık lise öğrencileri, AÖL 2. dönem sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak?" İşte 2025 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 22:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:44
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        AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL 2. dönem sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Peki, "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, belge nasıl alınır?" İşte 2025 Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri...

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        AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

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        AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi MEB ile belli oldu.

        2. dönem açık öğretim lisesi sınav günü ve saatleri;

        1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

        2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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        AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrencileri, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek.

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        Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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