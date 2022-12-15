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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Açık lise birinci dönem sınavları 20 Aralık tarihine kadar sürecek. Online olarak gerçekleşen sınavlarda her bir ders için 20 soru sorulmakta. AÖL sınav sonuçların açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C kimlik numarası bilgileri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sorgulama yapabilecekler. İşte 2022 AÖL birinci dönem sınav sonuç sorgulama ekranı...

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  • AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA 2022| AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AÖL birinci dönem sınav maratonu 9 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Açık lise sınavlarına katılım gösteren öğrenciler gözünü sınav sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "AÖL  sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte MEB ile Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçların açıklanacağı tarih...
  • AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA 2022| AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AÖL SINAVLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

    22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

     
  • AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA 2022| AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.
  • AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA 2022| AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

    AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.
  • AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA 2022| AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

     

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