AÖL sonuçları açıklandı! 9 Aralık'ta başlayan, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 20 Aralık'ta sona erdi. Sınavların üzerinden geçen iki haftanın ardından sonuçlar merak edilip araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise öğrencilerinin daha fazla bekletmeyerek sonuçların açıklandığını belirtti. Bu gelişme ile beraber AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranında da bir yoğunluk oluştur. Peki, Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, AÖL sonuçları sorgulama ekranı...