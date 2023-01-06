Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÖL sınav sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Büyük bir merakla beklenen AÖL sınav sonuçları açıklandı. Açık Lise'de okuyan yüz binlerce öğrenci, MEB'den gelecek olan açıklamayı bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek AÖL sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • AÖL SONUÇ SORGULA! Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2022 MEB ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınavı sonuçları sorgulama

    AÖL sonuçları açıklandı! 9 Aralık'ta başlayan, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 20 Aralık'ta sona erdi. Sınavların üzerinden geçen iki haftanın ardından sonuçlar merak edilip araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise öğrencilerinin daha fazla bekletmeyerek sonuçların açıklandığını belirtti. Bu gelişme ile beraber AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranında da bir yoğunluk oluştur. Peki, Açık Lise 1. dönem AÖL sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, AÖL sonuçları sorgulama ekranı...  
  • AÖL SONUÇ SORGULA! Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2022 MEB ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınavı sonuçları sorgulama

    AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçlarını kontrol etmeden önce;

    1-Cep telefonu numarasını,

    2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini,

    3-Adres bilgilerini

    güncellemeleri gerekmektedir."

     
  • AÖL SONUÇ SORGULA! Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2022 MEB ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınavı sonuçları sorgulama

    AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖL SONUÇ SORGULA! Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2022 MEB ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınavı sonuçları sorgulama

    1. DÖNEM AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınavlarda kopya girişimi direkt olarak tespit ediliyor. Bu durumda adayın sınavı da geçersiz sayılıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı iptal edildi. Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. 

     
  • AÖL SONUÇ SORGULA! Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2022 MEB ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınavı sonuçları sorgulama

    Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.
  • AÖL SONUÇ SORGULA! Açık Lise AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2022 MEB ile Açık Lise 1. dönem AÖL sınavı sonuçları sorgulama

    Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.