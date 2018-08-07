Associated Press (AP) haber ajansının, koalisyon güçlerini Yemen'de El-Kaide'yle gizli anlaşmalar yapmakla suçladığı raporuna Suudi Arabistan'dan cevap geldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Maliki, AP'nin raporunda yanlış çıkarımlar ve alıntılar olduğunu, ikna edici delillere ve gerçeklere dayanmayan bu raporun sadece yazarının şahsi görüşünü yansıttığını ifade etti. Maliki, koalisyon güçlerinin, El-Kaide, DEAŞ ve İran destekli Husilerle mücadelede uluslararası toplumla ve dost ülkelerle bilgi alışverişinde bulunmaya ve Yemen'de ortak operasyonlar düzenlemeye devam ettiğini aktardı.

AA'nın haberine göre koalisyonun, dünyada teröre karşı verilen uluslararası mücadele kapsamında Yemen'deki terör örgütleriyle savaşmayı sürdürdüğünü belirten Maliki, raporu hazırlayan kişinin, bu konuda koalisyon güçleriyle irtibata geçerek onlardan bilgi almasının daha doğru ve güvenilir olacağı değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin raporunda, koalisyon güçlerinin El-Kaide ile ABD'nin bilgisi dahilinde gizli anlaşmalar yaptığı iddia edilmişti. Raporda, koalisyon güçlerinin, kontrolleri altındaki bölgelerden çıkmaları karşılığında El-Kaide'ye para verdiği de öne sürülmüştü.

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