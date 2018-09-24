"Apameia"nın antik tiyatrosu gün yüzüne çıkarılıyor

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"Kral Yolu ve İpek Yolu buradan geçer. O dönemde nüfusu kalabalık bir şehir olarak bilinir. Şehir aynı zamanda Büyük Menderes nehrinin doğduğu yerde olduğu için sulak bir alandır. Bu da yerleşim için önemli bir unsurdur. Hem ticari hem de tarımsal faaliyetleri barındırması açısından önemli bir kenttir."