Keşan'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle Keşan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Kompleksi'nin bulunduğu Rasim Ergene Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. Bazı altgeçitler ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

YILDIRIM DÜŞEN APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Yeni Mahalle'de bulunan Aydınlık Evler Sitesi F bloktaki 4 katlı binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Paniğe kapılan apartman sakinleri binayı tahliye ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle çatıya çıkan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

YOLLAR VE ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

Keşan'da bazı ev ve işyerlerini su basarken, son 1 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yollarda çökmeler olduğu, yağmur suyu kanallarının ise zarar gördüğü kaydedildi. Belediye ekipleri, şehir genelinde çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.

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