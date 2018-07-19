Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a dönen işadamı Kamil Acar'dan dün akşamdan beri haber alınamazken lüks otomobili Diyarbakır'ın Pirinçlik Köyü yakınların terk edilmiş halde bulundu. Otomobilin mobese kameralarında Siverek İlçesi'nde saat 20.00 sularında Diyarbakır istikametine gidişi tespit edilirken, Pirinçlik Köyü Jandarma Karakolu arama noktasından geçmediği belirlendi.



Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Irak'a inşaat ve ekipman malzemeleri ihraç eden işadamı Kamil Acar otomobili Diyarbakır merkez Pirinçlik Köyü yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu. İşadamı Acar'dan dün çarşamba akşam saat 20.00'den beri haber alınamıyor.

Acar, önceki gün otomobiliyle Nevşehir'e gittiği ve Şanlıurfa üzerinde Diyarbakır'a dönerken saat 20.00 suların Siverek İlçesi'nden en son eşini telefonla aradığı öğrenildi. Diyarbakır'a 30 kilometre mesafede aracı ters istikamette terk edilmiş bulundu.

Pirinçlik Jandarma Karakolu'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan terk edilmiş lüks otomobilde güvenlik güçleri inceleme yaparken, işadamı Acar'ın sivil giyimli silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

İşadamı Acar'ın yeğeni Rezan Acar, "Amcam, saat 20.00 sularında telefonla eşini arayarak Siverek'ten çıkış yaptığını söylemiş. Yengem, annesinde olduğunu; hazırlandığını ve kendisini de almasını istemiş. Sonrasından haber alamadık. Otomobilini Diyarbakır-Siverek jandarma karakoluna 10 kilometre mesafede terk edilmiş ters şeritte bulduk. Dün akşam aynı yolu kullanan bazı görgü tanıkları jandarma karakoluna yetişmeden ikinci bir arama noktası kurulduğunu, silahlı sivil bu kişilerin plakalara bakarak geçiş yaptırdıklarını anlattılar. Ancak mobese kameralarında Siverek'ten çıkış yaptığını belirledik. Ancak Pirinçlik Karakolu kameralarında kente giriş yaptığı görülmüyor. Amca, işadamıydı. Kimseyle bir husumeti yoktu. HDP geleneği partilerde 10 yıl önce siyaset yaptı. Irak'a inşaat malzemeleri ve ekipman ihraç ediyordu" dedi.

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