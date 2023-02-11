Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye'ye yardım için taşıyan Server Beşirli, "Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki Beşirli, yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gelecek

ABONE OL
AA
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra insanların takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli (34), yardım çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye gönderilecek.

     

     
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    Azerbaycanlılar, Türkiye'deki depremlerin ardından yaralarının sarılması için adeta seferber oldu. Zengininden fakirine, çocuğundan yaşlısına tüm Azerbaycanlılar, Türkiye'ye yardım etmek için çaba sarf ediyor ve yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor.

     

     
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sar fedenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan Server Beşirli.

     

     
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, şimdi eski arabasıyla kasabada dolaşıyor ve yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırmak için topluyor. Beşirli'ye iki kuzeni de yardımcı oluyor.

     

     
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında hareket ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok paylaşılan ve milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş ülkede yaşanan depremler nedeniyle çok üzüldüğünü ve bir nebze de olsun yardım etmeyi istediğini söyledi.

     

     
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    Deprem bölgesinde havanın çok soğuk olduğunu, insanların evlerine giremediğini hatırlatan Beşirli, "O insanlar için verebileceğim sıcak giysi ve yataklardır. Elimden gelen buydu. Yardımlar bugün de sürüyor. Eş, dost, akraba beni arıyorlar ve yardımlarını ulaştırmamı istiyorlar. Yardımları topluyorum ve götürüp toplama merkezine teslim ediyorum. Arabam eski olsa da kalbimiz temiz ve zengin. Kardeş ülkemize yardım etmek bizim borcumuz." dedi.

     

     
  • Aracının üzerine yüklediği yorganlarla Türkiye'ye yardım göndermek isteyen Azerbaycanlı yardım çalışmalarına katılacak

    Beşirli, "Fotoğrafım tesadüfen çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yardımı bu amaçla yapmıyordum. Çok sayıda telefon eden var. Türkiye'den arayıp teşekkür ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Eğer götürseler ben deprem bölgesine gidip gönüllü şekilde yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

     

     

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.