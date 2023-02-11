Deprem bölgesinde havanın çok soğuk olduğunu, insanların evlerine giremediğini hatırlatan Beşirli, "O insanlar için verebileceğim sıcak giysi ve yataklardır. Elimden gelen buydu. Yardımlar bugün de sürüyor. Eş, dost, akraba beni arıyorlar ve yardımlarını ulaştırmamı istiyorlar. Yardımları topluyorum ve götürüp toplama merkezine teslim ediyorum. Arabam eski olsa da kalbimiz temiz ve zengin. Kardeş ülkemize yardım etmek bizim borcumuz." dedi.