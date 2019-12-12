Siri sayesinde mutlak ölümden döndü

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan bir kaza, sesli asistan uygulaması Siri sayesinde can kaybı yaşanmadan atlatıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre Charles City kentinde yaşayan 18 yaşındaki Gael Salcedo adlı genç buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte Winnebago Nehri'ne uçtu.
Kendine geldiğinde buz tutmuş nehre uçtuğunu anlayan genç tüm aramalarına karşın cep telefonunu bulamadı.
Akıntıya karşı kıyıya çıkmayacağını anlayan Salcedo'nun aklına, cep telefonundaki sesli asistem uygulaması Siri geldi. Salcedo, yüksek sesle "Siri (acil yardım hattı) 911'i ara" diye bağırınca telefonunun yerini tespit etti.
Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri genç adamı araçtan çıkarttı.
Hastane yetkilileri Salcedo'nun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını açıkladı.
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