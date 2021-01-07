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ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDİ RAMA KİMDİR?

Edi Rama 4 Temmuz 1964 tarihinde Tiran'da dünyaya geldi. 2.01 m uzunluğundaki boyuyla dikkat çeken 56 yaşındaki Arnavut siyasetçi, Arnavutluk'un Başbakanıdır.

EDİ RAMA HANGİ PARTİDEN?

2005 yılından beri Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin lideridir. 1998-2000 yılları arası Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı ve 2000-2011 yılları arası başkent Tiran'ın Belediye Başkanı oldu. Rama 23 Haziran 2013 tarihinde, görevdeki Başbakan Sali Berişa'yı yenerek, 2013 seçimlerini kazandı. Yeni Arnavutluk parlamentosunun açılmasının ardından başbakan olarak hükûmeti kurmakla görevlendirildi.

21 Ocak 2011 tarihinde, dört kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı 2011 yılı Arnavut muhalefet gösterilerinde yer aldı. Son zamanlarda, genel olarak seçmenleri ve başkalarıyla iletişim kurmak için bu tür Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamıştır.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDİ RAMA'NIN KİTABI

Tiran Belediye Başkanı'yken yaşadıklarını anlattığı "Kurban" adlı kitap Türkçeye de çevrilmiş, İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştı.