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Arap koalisyonu açıkladı: Yemen'de bir günde 156 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Marib kentine düzenlenen hava operasyonları sonucu 24 saat içinde 156 silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu

Arap koalisyonu açıkladı: Yemen'de bir günde 156 Husi milis öldürüldü
Yemen'de 156 Husi milisin öldürüldüğü açıklandı
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AA

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu, son 24 saat içinde Marib kentinin Abdiye ilçesindeki Husi milislere ait askeri araçların hedef alındığı 33 hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hava operasyonlarında 8 askeri araç vuruldu, 156'dan fazla Husi milis öldürüldü.

Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının yerel bir kaynaktan aktardığı bilgide, Suudi Arabistan ve Amerikan uçakları, geçen saatler içinde Abdiya ilçesine 50 hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında evlere, tarım alanlarına ve vatandaşların özel mülklerine büyük zararlar verildi.

Dün gece benzeri bir açıklama yapan koalisyon güçleri, 96 saat içinde Marib kentinin Abdiya ilçesindeki sivillerin himayesi amacıyla düzenlenen 118 hava saldırısı sonucunda Husilerden 400'den fazla terörist unsurun öldürüldüğünü, milislere ait 15 askeri aracın tahrip edildiğini ifade etmişti.

HASTANE YAKINLARINDA PATLAMA: 3 ÖLÜ

Diğer yandan Yemen'in doğusundaki Hadramut kentinde hastane yakınında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağının AA'ya verdiği bilgiye göre, Hadramut vilayetine bağlı Sinun kenti devlet hastanesi yakınında bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme ve ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.

Hükümet güçlerinin kontrolünde olan Sinun kentinde daha önce El Kaide terör örgütü tarafından saldırılar gerçekleştirilmişti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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