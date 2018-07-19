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Yöreye gelen turistlerin at ile gezintiye yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Koçhan, şunları kaydetti:

"Körfez ülkelerden gelen turistler için özellikle çevreyi at ile gezmek ve göletten alabalık tutmak, vazgeçilmez etkinlikler haline geldi. Bu durum da yörenin turizm potansiyeline olumlu yansıdı. İlgiden memnunuz. Bu potansiyelin giderek daha da artacağına ve Güzelyayla'nın turizmde daha da ön plana çıkacağına inanıyoruz."