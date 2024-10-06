Aras Bulut İynemli: İyi ki uyumadım Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Başarı Ödülü' alan Aras Bulut İynemli, bir hayli gururlu ve mutlu olduğunu dile getirirken, geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu

Habertürk Giriş: 06.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:00 facebook

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