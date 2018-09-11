“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen veya daha sonra 33/a kadrosuna dönüştürülen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercihler başladı. YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan başvurular için kontenjan bilgileri de yayımlandı. İşte detaylar...

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN LİSANSÜSTÜ TERCİHLERİ

YÖK'ten yapılan açıklamada, tecihlerin 14 Eylül Cuma günü saat 17.00'da sona ereceği belirtildi.

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

LİSANSÜTÜ PROGRAMLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 11.09.2018-14.09.2018 (saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

Açıklamalara ve 2018 Güz döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanlarına web sayfamızda yayımlanan duyurudan ulaşılabilmektedir..."

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ KABUL EDEN PROGRAMLARIN KONTENJANLARI

ÖYP 2018 GÜZ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz konusu programlara ait kontenjanların 2018 Güz döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmiştir.

2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES’ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2013 Güz ve sonrası)

3. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilirler.

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları gerekmektedir.

5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir

6. “Görsel İletişim Tasarımı” anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Grafik”, “Resim”, “Medya Tasarımı” veya “İletişim Tasarımı ve Yönetimi” alanında sürdürebilirler.

7. “..Mütercüm-Tercumanlık” anabilim dallarından birine atanan araştırma görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” veya “Çeviribilim” alanında sürdürebilirler.

8. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekmektedir.

9. ÖYP 2018 Güz Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 11.09.2018- 14.09.2018 (saat 17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden; Ek:2’de ilan edilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.

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