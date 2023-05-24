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Haberler Yaşam Araştırma ortaya koydu! İnsanlara bakarak seçiyorlarmış
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Martılar ne yiyeceklerini insanları izleyerek seçiyor

İngiltere'nin Brighton kentinde yapılan bir araştırmada, martıların insanların tükettikleri yiyecekleri izleyerek besinleri seçtiği ortaya çıktı

Araştırma ortaya koydu! İnsanlara bakarak seçiyorlarmış
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İngiltere'de yapılan bir araştırma, martıların insanların yiyeceklerine ortak olmalarını engellemek için "kuşları beslemeyin" yazılı tabelalardan daha fazlasının gerektiğini ortaya koydu.

Brighton sahilinde ringa martıları üzerinde yapılan çalışmayla martıların yiyecek tüketimi konusunda insanları 'taklit ettiği' belirlendi.

"MARTILARIN ZEKASINI GÖSTERİYOR"

Guardian'da yer alan habere göre Sussex Üniversitesi'nde biyolog ve araştırmanın yazarı olan Franziska Feist, "Yetişkin martıların insanların davranışlarına dikkat edebildiklerini ve bunu kendi yiyecek arama tercihlerine uygulayabildiklerini gösterdik. Martıların kentleşmesinin çok yeni olduğu göz önüne alındığında, bu yetenek martıların genel zekası ve davranış esnekliğinden kaynaklanıyor olmalı" dedi.

Son çalışmada Feist ve meslektaşları farklı renklerdeki cips paketlerini martılardan birkaç metre uzağa yerleştirdi.

Bilim insanları cipsleri yemediklerinde martıların sadece beşte birinden daha azı yakınlara yerleştirilen cips paketlerine yaklaştı.

Ancak araştırmacılar cips atıştırırken, kuşların %48'i paketlere yaklaştı.

BİLİM İNSANLARININ YEDİĞİ CİPSLERE YÖNELDİLER

Bu tür yaklaşımların yaklaşık %40'ı martıların cips paketlerini gagalamasıyla sonuçlandı. Bunların %95'i bilim insanının yediği paketle aynı renkteki pakete yöneldi.

Feist, "Halkı martıları doğrudan beslemekten caydırmak yeterli olmayabilir" dedi.

Exeter Üniversitesi'nde ringa martıları konusunda uzman olan ve çalışmaya katılmayan Dr. Madeleine Goumas ise şunları söyledi:

"Daha önceki araştırmalardan martıların yiyecek ararken insanlardan gelen bilgileri kullandıklarını zaten biliyorduk. Bu çalışma, martıların yediğimiz yiyeceğin türünü de öğrendiklerini gösteriyor. Bunu bilmenin, insanlar ve martılar arasındaki olumsuz etkileşimleri nasıl azaltacağımız konusunda etkileri olabilir. Çünkü martılara istemeden de olsa yeni gıda maddelerini tüketmeyi öğretiyor gibi görünüyoruz."

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