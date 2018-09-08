Kan davasında çocuklar ölümden döndü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde dün öğle saatlerinde iddiaya göre beş yıl önce başlayan arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan silahlı saldırıda Mehmet Ç., C.K.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Mehmet Ç. kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. İlçe merkezinde, PTT şubesinin yakınında yaşanan olayın ardından tetiğe basan ve kaçan C.K. ise Özel Harekât polislerinin 'drone' ile yaptığı arama sonucu yakalandı.

"İLK CİNAYET 2012 YILINDA YAŞANDI" İDDİASI

İddiaya göre 2012 yılında Harran'a bağlı Damlasu Köyü'nde, arazi anlaşmazlığı yüzünden C.K.'nın babası S.K., silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. S.K.'nın ölümünün ardından çocukları köyden ayrılarak başka bir kente yerleşti. S.K.'nın çocukları babalarının ölümünden Mehmet Ç. ve Mehmet Ç.'nin dayılarını sorumlu tuttu. Bu olayla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle kimse tutuklanmadı.

ANNESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURDU

Geçen yıllar içinde iddiaya göre iki aile arada başlayan husumet, S.K.'nın yaşamını yitirmesinin ardından kan davasına dönüştü. Harran'a gelen ve S.K.'nın oğlu olduğu belirtilen C.K., kentin ortasında annesi, yengesi ve yeğenlerinin gözleri önünde Mehmet Ç.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

KURŞUNLAR CAMI KIRDI, ÇOCUKLARI ISKALADI

Yaşanan olaya ait fotoğraflarda çocukların içinde bulunduğu otomobilin, kelebek camı diye ifade edilen arka camındaki kurşun izi ise görenlerin kanını dondurdu. Büyüklerin arazi kavgasının ortasında kalan iki çocuk şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtularak hayatta kaldı.

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