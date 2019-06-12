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Arçelik, Pepee ile miniklere çevre bilinci kazandırıyor

Arçelik ile Düşyeri, Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile başlattıkları iş birliğini sürdürülebilirlik alanına taşıyarak çocukları çevre ile ilgili bilinçlendirme yolunda önemli bir adım atıyor

Arçelik

Arçelik, Pepee TV ile yeni bir iş birliğine imza atıyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak sadece Pepee TV içeriklerine erişim için özel bir TV kumandası tasarlayan Arçelik, Pepee karakterinin yaratıcısı Düşyeri ile iş birliğini bu defa sürdürülebilirlik alanına taşıyor.

Bu kapsamda Arçelik’in çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan; iklim değişikliği, toprak, hava, su, orman, bilinçli tüketim, enerji verimliliği, geri dönüşüm, çevreci ulaşım ve biyoçeşitlilik konularındaki mesajları Pepee içerikleriyle çocuklara ulaşacak.

İş birliği kapsamında eğitici mesajlar veren Pepee boyama/öykü kitapları hazırlanacak. Çevre ile ilgili özel günlerde çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler yapılacak.

İş birliğinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İklim değişikliğinden doğal varlıkların korunması ve biyoçeşitliliğe, enerji verimliliğinden atık yönetimi ve geri dönüşüme sürdürülebilirliği tüm çevresel boyutlarıyla kapsayan 10 bölümlük bu yeni Pepee serisi ile çocuklarımızın hayatında fark yaratmayı umuyoruz. Çocuklarımız enerjiyi verimli kullansın, toprağın, havanın, suyun, ormanın değerini bilsin, bir damla suyu ziyan etmesin, ihtiyacı kadar tüketsin, atıklarını ayrıştırsın, geri dönüşüm bilinci kazansın istiyoruz” dedi.

Pepee TV ile geçen ay yapılan ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dinçer şunları söyledi:

“Türkiye’nin ilk dijital TV’si Pepee TV içeriklerine erişim için Arçelik ve Beko akıllı televizyonlarına kumanda eden özel bir Pepee TV kumandası tasarladık. Dijitalleşen dünyada çocukları teknolojiden uzak tutmak bir seçenek değil. Ancak ebeveynlere çocukların doğru ve güvenli içeriklere erişimi için destek olmak gerekiyor. Biz de Arçelik olarak ailelere bu konuda yardımcı olmayı hedefliyoruz. 1200 mağazamızda mevcut olan Pepee TV kumandası ile şu ana kadar 16 bin kullanıcımız 243 bin kez Pepee TV uygulamasına ulaştı”

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise Arçelik’in sürdürülebilirlik alanında toplumu bilinçlendirmek amacıyla pek çok çalışma yürüttüğünü hatırlatıp şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın sürdürülebilirlik alanındaki mesajlarımızı içselleştirip günlük yaşantılarına uygulamaları büyük önem taşıyor. Dünya genelinde pek çok genç aktivist, iklim değişikliği konusunda biz yetişkinlere seslerini duyurdular. Biz de onları duyduk, sorumluluğumuzun farkındayız. Düşyeri ile hayata geçirdiğimiz bu yeni proje ile dünyaya böyle tutkuyla sahip çıkacak çocuklar yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz”

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç de günümüzün en temel sorunlarından biri olan çevre konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek "Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu olan Pepee TV’de, yayıncılık anlayışımız çerçevesinde çocuklara ve dünyamıza yönelik böyle önemli ve hayati konulara yer vermeyi sürdüreceğiz. Biz Düşyeri olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren çocuklarda farkındalık yaratmaya ve etrafında olup bitenlerin farkında olan çocuklar yetiştirmeye çalıştık. Arçelik ile iş birliğimiz de bu paralelde gelişen bir işbirliğidir. Bu sayede ülkemizin milli çizgi karakteri Pepee ile çocuklarımız eğlenerek çevresel farkındalığa ve bilince sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Konusunda uzman kadroların hazırladıkları içeriklerle 2009 yılından bu yana milyonlarca çocuğa dokunduklarını, onların okumayı, toplum içinde yaşamayı, iyiyi ve doğruyu öğrenmelerini amaçladıklarını da kaydeden Bilgiç sözlerine şöyle devam etti:

"Doğanın korunmasından, iklim değişikliğinin önüne geçmek için alınacak basit önlemlere, verimli ve tasarruflu enerji kullanımından, evde, okulda, mahallede ve yaşam alanlarının olduğu her yerde alınacak çevreci sorumluluklara kadar geniş bir yelpazede çocuklarımıza bu bilinci vermek en büyük amacımız. Çocukların yanında anne ve babaların da Pepee TV’deki bu içerikler ile çevre konusunda daha bilinçli davranışlar sergileyeceklerdir.”

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