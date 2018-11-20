SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
FETÖ
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika: Arda Turan hakkında başlatılan FETÖ soruşturmasında flaş karar!

Arda Turan ve Okan Buruk'a FETÖ suçlamasında takipsizlik çıktı

FETÖ'nün futbol yapılanması kapsamında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında gizli tanık ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki 'FETÖ üyesi' suçlamasının soyut olduğu ifade edildi. Gizli tanığın, Galatasaray futbol takımındaki bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen'in düzenlediği özel sohbetlere katıldığını ileri sürdüğü anlatılan kararda Arda Turan'ın o tarihte 10 yaşında olduğu ve Galatasaray A Takımı'nda dahi bulunmadığı vurgulandı

20.11.2018 - 18:38 | Güncelleme:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren 'Zaman' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını ileri sürmüştü. Gizli tanık, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu iddia etmişti.

Bu ifade doğrultusunda gizli tanığın ifadesinde adları geçen iki ünlü isim hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Arda Turan ve Okan Buruk hakkındaki FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasının 'Soyut ' olduğunu belirtti.

ARDA HENÜZ ÇOCUKTU

Gizli tanık 'Zaman'ın ifadesinde geçen iddiaların kamuoyunda çok uzun yıllar önce dile getirilerek, ulusal basında videolar yayınlanarak haber yapıldığı anlatılan kararda, söz konusu tarihin FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu belirtildi.

Arda Turan'ın 1987 doğumlu olduğu kaydedilerek, gizli tanığın verdiği tarihlerde 10 -11 yaşlarında çocuk olduğu hatırlatıldı. Kararda Arda Turan'ın o tarihlerde Galatasaray A Takımı'nda bulunmadığı, gizli tanığın beyanında geçen diğer şahıslarla yaşı itibariyle bir arada bulunmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ÖRGÜTLE FOTOĞRAFI YOK

Turan'ın kamuoyuna, örgütle ilişkili bir fotoğrafının yansımadığına da ve gizli tanık beyanının soyut içerikli olduğu kaydedilen kararda, "Şüpheli Arda Turan hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irttibat/iltisakı olup olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir soruşturma işlemine tevessül edilmemiştir" denildi.

AYNI SUÇLAMALARLA BAŞKA SORUŞTURMADA ŞÜPHELİ

Okan Buruk'a yönelik suçlamanın da soyut olduğu belirtilen kararda ünlü antrenör hakkında aynı suçtan 2017 yılında yapılan başka bir soruşturmada da 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildiği bildirildi. Gizli tanık 'Zaman'ın suçlamaları kapsamında yapılan soruşturmanın da mükerrer olduğu ifade edildi.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X