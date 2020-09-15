Argan yağı, Fas’ta yetişen “Arganio Spinosa” çekirdeklerinden elde edilir. Çoğunlukla saf halde piyasada bulunan yağ, bazı sağlık sorunlarına şifa olsun diye doğrudan cilde uygulanabilir ya da yemeklere katılarak tüketilebilir. Şampuanlar, sabunlar ve saç şekillendiriciler gibi kozmetik ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılması da yaygındır.

Argan Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Argan yağının cilde olan faydaları; içerisinde bulunan vitaminler ve omega ile kırışıklıklara meydan okuyan bu yağ, aynı zamanda cildi mükemmel bir şekilde nemlendiriyor. Yaralara iyi geldiği için akne, sivilce, egzama gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi etmede çok başarılı. Cilt elastikiyetini artırıyor ve cildin kendi kendine ürettiği doğal yağ olan sebumu dengeliyor. Kısacası her ne kadar bir “yağ” olsa da yağlı ciltlerin parlamalarını dengelemek için çok severek kullanabilecekleri anlamına geliyor. Cilde verdiği nem sayesinde de argan yağı içeren ürünler, cildin çok daha parlak, sağlıklı görünmesini ve yumuşacık olmasını sağlıyorlar. Argan yağının faydaları sıralarsak;

Güneşe Karşı Korur: Faslı kadınlar uzun süreden beri güneşin neden olduğu cilt hasarlarından korunmak için argan yağını kullanır. 2013 yılında yapılan bir çalışma; argan yağının böyle bir etkiye sahip olduğunu desteklemektedir. Bu çalışmada; argan yağında bulunan aktioksidan aktivitesinin güneş nedeniyle ortaya çıkan serbest radikallerin cilde verdiği zararlara karşı koruyucu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Argan yağı; yanıkları, aşırı pigment birikimini önlemiştir. Bu özellikleri uzun vadede melanoma gibi cilt kanserlerinin gelişimine karşı da cildi koruyabilir. Argan yağı takviyelerinin faydasını görmek için hem cildinize uygulayabilir hem de ağız yoluyla alabilirsiniz.

Faslı kadınlar uzun süreden beri güneşin neden olduğu cilt hasarlarından korunmak için argan yağını kullanır. 2013 yılında yapılan bir çalışma; argan yağının böyle bir etkiye sahip olduğunu desteklemektedir. Bu çalışmada; argan yağında bulunan aktioksidan aktivitesinin güneş nedeniyle ortaya çıkan serbest radikallerin cilde verdiği zararlara karşı koruyucu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Argan yağı; yanıkları, aşırı pigment birikimini önlemiştir. Bu özellikleri uzun vadede melanoma gibi cilt kanserlerinin gelişimine karşı da cildi koruyabilir. Argan yağı takviyelerinin faydasını görmek için hem cildinize uygulayabilir hem de ağız yoluyla alabilirsiniz. Cildi Nemlendirir: Argan yağı; en çok bir nemlendirici olarak kullanılır. Bu sebeple, losyonların, sabunların ve saç şekillendiricilerin içeriğinde sıkça yer alır. Günlük takviyeler, nemlendirici etkisinden faydalanabilmek amacıyla cilde sürülebilir veya ağız yoluyla alınabilir. Argan yağı nemlendirici etkisini içerisinde bulunan bol miktardaki E vitaminine borçludur. Bu vitamin, yağ çözücü bir antioksidan olması sayesinde cildin su tutma kapasitesini iyileştirebilir.

Argan yağı; en çok bir nemlendirici olarak kullanılır. Bu sebeple, losyonların, sabunların ve saç şekillendiricilerin içeriğinde sıkça yer alır. Günlük takviyeler, nemlendirici etkisinden faydalanabilmek amacıyla cilde sürülebilir veya ağız yoluyla alınabilir. Argan yağı nemlendirici etkisini içerisinde bulunan bol miktardaki E vitaminine borçludur. Bu vitamin, yağ çözücü bir antioksidan olması sayesinde cildin su tutma kapasitesini iyileştirebilir. Bazı Cilt Rahatsızlıklarını Tedavi Eder: Argan yağı, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde bazı hastalıkları tedavi edebilir. Her iki özellik de sedef ve gül hastalığı (rozasea) gibi bazı iltihabi cilt rahatsızlıklarının semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur. En iyi sonucu elde etmek için; saf argan yağını doğrudan sedef hastalığından etkilenen cilt lekelerine uygulayın. Gül hastalığı ise en iyi oral takviyeler alınarak tedavi edilebilir.

Argan yağı, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde bazı hastalıkları tedavi edebilir. Her iki özellik de sedef ve gül hastalığı (rozasea) gibi bazı iltihabi cilt rahatsızlıklarının semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur. En iyi sonucu elde etmek için; saf argan yağını doğrudan sedef hastalığından etkilenen cilt lekelerine uygulayın. Gül hastalığı ise en iyi oral takviyeler alınarak tedavi edilebilir. Akneleri İyileştirebilir: Hormonal akneler, genellikle hormonlar nedeniyle aşırı miktarda sebum üretilmesinin bir sonucudur. Argan yağının, sebum azaltıcı etkileri vardır. Ciltteki sebum miktarını etkin bir şekilde düzenleyebilir. Bu sayede birkaç farklı akne türü tedavi edilebilir, daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt dokusu ortaya çıkabilir. Argan yağını veya argan yağı içeren yüz kremlerini, günde en az iki defa doğrudan yüzünüze uygulayın. Dört hafta sonra etkilerini görmeye başlayabilirsiniz.

Hormonal akneler, genellikle hormonlar nedeniyle aşırı miktarda sebum üretilmesinin bir sonucudur. Argan yağının, sebum azaltıcı etkileri vardır. Ciltteki sebum miktarını etkin bir şekilde düzenleyebilir. Bu sayede birkaç farklı akne türü tedavi edilebilir, daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt dokusu ortaya çıkabilir. Argan yağını veya argan yağı içeren yüz kremlerini, günde en az iki defa doğrudan yüzünüze uygulayın. Dört hafta sonra etkilerini görmeye başlayabilirsiniz. Cilt Enfeksiyonlarını İyileştirir: Argan yağının geleneksel kullanımlarından birisi de cilt enfeksiyonlarının tedavisidir. Argan yağı hem antibakteriyel hem

de mantar öldürücü özelliklere sahiptir. Bu sayede hem bakteriyel hem de mantar kaynaklı deri enfeksiyonlarını önleme ve tedavi etmede etkin bir şekilde kullanılabilir. Argan yağını sorunlu bölgeye günde en az iki defa sürün.

Yaraların İyileşmesini Hızlandırır: Argan yağında bulunan antioksidanlarla E vitaminin oluşturduğu güçlü birliktelikten derideki yara,kesiklerin iyileşmesini hızlandırmak için yararlanılır.

Argan yağında bulunan antioksidanlarla E vitaminin oluşturduğu güçlü birliktelikten derideki yara,kesiklerin iyileşmesini hızlandırmak için yararlanılır. Atopik Dermatitleri Yatıştırır: Atopik dermetit kaşıntılı kızarıklıklarla kendini belli eden yaygın bir cilt hastalığıdır. Araştırmalar, etkilenen bölgelere argan yağı sürülerek, semptomların tedavi edilebileceğini göstermiştir. Argan yağındaki E vitamini ile antienflamatuar özellikler birlikte atopik dermatit üzerinde yatıştırıcı bir etki sağlayabilir. Yapılan bir çalışmada, dermatitli hastalara plasebo ve argan yağında da bol miktarda bulunan E vitamini verilmiştir. Araştırmacılar, E vitamini verilen katılımcılarda dermatit semptomlarının önemli derecede azaldığını tespit etmişlerdir.

Atopik dermetit kaşıntılı kızarıklıklarla kendini belli eden yaygın bir cilt hastalığıdır. Araştırmalar, etkilenen bölgelere argan yağı sürülerek, semptomların tedavi edilebileceğini göstermiştir. Argan yağındaki E vitamini ile antienflamatuar özellikler birlikte atopik dermatit üzerinde yatıştırıcı bir etki sağlayabilir. Yapılan bir çalışmada, dermatitli hastalara plasebo ve argan yağında da bol miktarda bulunan E vitamini verilmiştir. Araştırmacılar, E vitamini verilen katılımcılarda dermatit semptomlarının önemli derecede azaldığını tespit etmişlerdir. Yaşlanma Karşıtı Etkileri Vardır: Argan yağı uzun süredir yaşlanmaya karşı bir tedavi olarak kullanılıyor. Eskiden yalnızca kişisel deneyimlerle desteklenen bu iddia, son dönemde menopoz sonrası kadınlarla yapılan bir çalışmayla kendine bir dayanak bulabilmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar, oral ve kozmetik argan yağından hazırlanan bir birleşimin cildin elastikiyetini önemli ölçüde arttırdığını tespit ettiler. Etkili bir yaşlanma karşıtı tedavi için oldukça önemli bir sonuç. Argan yağını yaşlanma karşıtı olarak kullanmak için cildinize uygulayabilirsiniz.

Argan yağı uzun süredir yaşlanmaya karşı bir tedavi olarak kullanılıyor. Eskiden yalnızca kişisel deneyimlerle desteklenen bu iddia, son dönemde menopoz sonrası kadınlarla yapılan bir çalışmayla kendine bir dayanak bulabilmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar, oral ve kozmetik argan yağından hazırlanan bir birleşimin cildin elastikiyetini önemli ölçüde arttırdığını tespit ettiler. Etkili bir yaşlanma karşıtı tedavi için oldukça önemli bir sonuç. Argan yağını yaşlanma karşıtı olarak kullanmak için cildinize uygulayabilirsiniz. Cildin Yağlılığını Azaltır: Bazıları doğal olarak diğerlerine göre daha yağlı ciltlere sahiptir. Bu kişiler genellikle ciltteki yağlı görüntüden kurtulmak için çeşitli yollara başvururlar. Argan yağı, sebum azaltıcı etkisi sayesinde, ciltteki bütün sebum miktarının ve yağlılığın azaltılmasına yardımcı olabilir. Bir araştırmada, argan yağı içeren bir krem günde iki defa katılımcılara uygulanmıştır. Dört hafta içerisinde sebum aktivitesinde ve ciltteki yağlılıkta önemli oranda azalma tespit edilmiştir.

Bazıları doğal olarak diğerlerine göre daha yağlı ciltlere sahiptir. Bu kişiler genellikle ciltteki yağlı görüntüden kurtulmak için çeşitli yollara başvururlar. Argan yağı, sebum azaltıcı etkisi sayesinde, ciltteki bütün sebum miktarının ve yağlılığın azaltılmasına yardımcı olabilir. Bir araştırmada, argan yağı içeren bir krem günde iki defa katılımcılara uygulanmıştır. Dört hafta içerisinde sebum aktivitesinde ve ciltteki yağlılıkta önemli oranda azalma tespit edilmiştir. Çatlak İzlerini Önler Ve Azaltır: Çatlak izleri özellikle hamilelik döneminde yaygındır. Ancak başka zamanlarda da görülebilir. 2016’da yapılan bir çalışmada; argan yağı içeren su-yağ karışımı bir kremin cilt elastikiyetini artırdığı belirlenmiştir. Erkenden uygulandığında çatlakların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Argan yağını günde en az iki defa çatlak izlerinin olduğu bölgeye uygulayın. Vücudunuzun bir yerinde çatlak oluşabileceğinden şüphelendiğinizde veya ilk belirtileri gördüğünüzde yağı hemen kullanmaya başlamanız, en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır.

Çatlak izleri özellikle hamilelik döneminde yaygındır. Ancak başka zamanlarda da görülebilir. 2016’da yapılan bir çalışmada; argan yağı içeren su-yağ karışımı bir kremin cilt elastikiyetini artırdığı belirlenmiştir. Erkenden uygulandığında çatlakların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Argan yağını günde en az iki defa çatlak izlerinin olduğu bölgeye uygulayın. Vücudunuzun bir yerinde çatlak oluşabileceğinden şüphelendiğinizde veya ilk belirtileri gördüğünüzde yağı hemen kullanmaya başlamanız, en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır. Kahverengi Noktaların, Yüzdeki Sivilcelerin ve Boyun Çizgilerinin Giderilmesinde: Argan Yağı yüze haftada 2-3 defa olmak üzere hafif bir masaj ile cilde yedirilerek uygulanmalıdır. Maksimum etkinin sağlanması için tercihen gece yatmadan önce uygulanmalıdır. Eğer sivilceniz varsa yatmadan önce yağı pamuklu bir çubukla da yüzünüze uygulayabilirsiniz. Argan Yağı mutlaka temiz bir cilde uygulanmalıdır. Sonucu hızlıca göreceksiniz. Cildiniz daha pürüzsüz ve yumuşak olacak ve ipeksi bir his uyandıracaktır.

Argan Yağı yüze haftada 2-3 defa olmak üzere hafif bir masaj ile cilde yedirilerek uygulanmalıdır. Maksimum etkinin sağlanması için tercihen gece yatmadan önce uygulanmalıdır. Eğer sivilceniz varsa yatmadan önce yağı pamuklu bir çubukla da yüzünüze uygulayabilirsiniz. Argan Yağı mutlaka temiz bir cilde uygulanmalıdır. Sonucu hızlıca göreceksiniz. Cildiniz daha pürüzsüz ve yumuşak olacak ve ipeksi bir his uyandıracaktır. Göğüs Bakımı İçin Mükemmeldir: Argan yağı; göğüs ve göğüs bölgesi bakımı için mükemmeldir. Göğüslerin forma girmiş, daha sıkı ve nemli bir hale gelmesine yardımcı olacaktır.

Argan Yağının faydalarını kısaca sıralarsak;

Derinin yaşlanmasını önler, çatlamış derinin iyileşmesini sağlar.

Deri tarafından emilimi yüksek olduğundan krem gibi kullanılır.

Saf zeytinyağı ayarında bir yağdır.

Cildinizi yumuşatır, nemlendirir, kurumaya karşı korur.

Cildinizin beslenmesine, cilt hücrelerinizin yenilenmesine yardımcıdır.

Anti-ageing özelliği ile kırışıklıkların giderilmesinde yardımcıdır.

Akne, sivilcelerin giderilmesinde etkilidir.

Romatizmal, eklem, kas ağrılarının giderilmesinde yardımcıdır.

Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur.

Stresten, sigaradan, hava kirliliğinden yıpranmış ciltlerin yenilenmesinde yardımcıdır.

Argan Yağı Cilt İçin Nasıl Kullanılır?

Düzenli makyaj yapan ve yüzü sürekli bu durumdan dolayı yorulan kişiler; bu yararlı yağ ile ciltlerini yenileyebilir, dinlendirebilir. Eğer cildiniz kuru ise sabah akşam bu yağı düzenli olarak yüzünüze sürebilirsiniz. Yağlı bir cildiniz varsa günde bir kez bu yağdan kullanabilirsiniz. Duş aldıktan sonrada yüzünüze ve boynunuza uygulayabilirsiniz.