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        Haberler Yaşam Arhavi'deki 'Martı Evi' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Arhavi'deki 'Martı Evi' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

        Artvin'in Arhavi ilçesinde, deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine 5 ayda yapılan 'Martı Evi' görenlerin dikkatini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:41
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine yapılan ahşap ev görenleri hayrete düşürüyor.

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        Mahalle sakinlerinin pandemi döneminde 5 ayda eğlence olması için yaptıkları baraka ilgi uyandırıyor.

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        Ahşap ev, martıların sıkça görüldüğü bir bölgede bulunması nedeniyle sahipleri tarafından Martı Evi olarak adlandırılıyor.

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        Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

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        Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı belirtiliyor.

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        Falezlerin yakınında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine inşa edilen ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        #Martı Evi
        #Arhavi
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