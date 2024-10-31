Arhavi'deki 'Martı Evi' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Artvin'in Arhavi ilçesinde, deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine 5 ayda yapılan 'Martı Evi' görenlerin dikkatini çekiyor
Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine yapılan ahşap ev görenleri hayrete düşürüyor.
Mahalle sakinlerinin pandemi döneminde 5 ayda eğlence olması için yaptıkları baraka ilgi uyandırıyor.
Ahşap ev, martıların sıkça görüldüğü bir bölgede bulunması nedeniyle sahipleri tarafından Martı Evi olarak adlandırılıyor.
Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.
Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı belirtiliyor.
Falezlerin yakınında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine inşa edilen ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.