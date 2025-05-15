Arnavutluk Başbakanı Rama'dan AB'ye üyelik hedefi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanı’nda seçim zaferini kutlamak üzere toplanan vatandaşlara seslenen Rama, yeni dönemin kendileri için Avrupa'nın kaderiyle bütünleşme ve tarihi bir meydan okumayı üstlenme dönemi olduğunu belirtti.

AB'ye üyelik müzakerelerini 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Rama, "Böylece, 2030 yılında büyük Avrupa ailesinin masasına Arnavutluk'un da sandalyesini koymayı hedefliyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; Rama, yeni dönemde "25 milyar avro olan gayri safi milli hasılayı 35 milyar avroya çıkaracaklarını" ifade etti.

Başta emekli maaşları olmak üzere, vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunan Rama, 2030 yılına kadar asgari ücreti 650 avroya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

REKLAM

Arnavutluk'un turizmine en üst düzeyde örnek yatırımlar yapmayı da hedeflediklerini belirten Rama, "Bu, yeniden canlanan askeri sanayi ve gelişmiş tarımsal gıda sanayisine sahip bir Arnavutluk için verilen yetkidir." diye konuştu.

Bu arada, Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından 11 Mayıs genel seçimine ilişkin açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Rama'nın lideri olduğu PS yüzde 52,15 ile seçimi kazanırken, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) öncülüğündeki koalisyon ise oyların yüzde 34,26'sını aldı.