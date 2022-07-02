Arslantepe'de kazı çalışmaları ağustosta başlayacak

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü, 26 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü’ne ilgi UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından daha da arttı.

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan Arslantepe’de geçen yıl gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 3 bin 600 yılına ait iki çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarılmış, evlerin tabanında üç oda dolusu seramikler, tohumlar, seramikten yapılmış bardak ve tencereler, çamurdan yapılmış dolaplar bulunmuştu.

Arslantepe Höyüğü’nde yeni dönem kazı çalışmaları ağustos ayının ilk haftasında başlayacak.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve ekibi, Malatya’ya gelerek kazı çalışmalarına devam edecek.

44 yıl Arslantepe Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarına katıldıktan sonra 2020 yılında Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin de Malatya’ya gelerek, kazı çalışmalarını yerinde incelemesi bekleniyor.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, bu yıl Kuzey’deki, Geç Hitit Dönemi’nde çok enteresan çalışmaların olacağını ifade etmişti.