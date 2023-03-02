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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

Malatya'da bulunan Arslantepe Höyüğü'nde, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle önemli bir hasar oluşmadığı ifade edildi

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  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle önemli bir hasar oluşmadığı belirtildi.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Arslantepe Höyüğü'nün kazı başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, höyük alanında gazetecilere, depremlerin ardından uzmanların höyükte yaptıkları incelemelerle ilgili bilgi verdi.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Malatya halkı ile tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Restelli, "Yıllarca burada çalıştık, hemen insanları, yani işçilerimizi görmek istedim. Gördüm ve biraz daha rahatladım. Onlar buradalar, iyiler. Hayat daha zorlaştı onlar için ama en azından yaşıyorlar. O bizim için çok önemli" dedi.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Restelli, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunması dolayısıyla Arslantepe'nin büyük önem taşıdığına işaret ederek, depremin ardından kazı alanından çekilen fotoğrafları incelediğinde tedirgin olduğunu fakat bölgeyi gezince höyüğün sarsıntılardan fazla etkilenmediğini gördüğünü anlattı.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Uzaktan fotoğraflara bakınca çok farklı göründüğünü dile getiren Restelli, "Buraya gelince beklediğimden çok daha iyi gördüm. Gerçekten büyük hasar yok, binalarda görmedim. Duvar resimleri çok sağlam duruyor. 
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Kalıcı çatının durumu iyi. Bu, ilk temelsiz bir çatı ve durumu çok iyi. Geçici çatı biraz sorunlu. Temizleme çalışmalarını bu yıl yapacağız. Profillerden toprak yıkıldı ama kazı için sorun yok, toprak binalar üstüne yıkıldı ama orada durdu. Bizim için çok büyük bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Höyükteki kazı çalışmalarına bu sezon erken başlayacaklarını ve sezonun uzayacağını vurgulayan Restelli, "Kazı evi sorunlu, onu kullanmayacağız. Buraya gelip çalışacağımız bir yer yapacağız ama son derece memnunuz, çünkü kazı alanındaki yapıların durumu iyi, o da çok önemli" diye konuştu.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    GEÇİCİ ÇATININ YERİNE YENİ BİR ÇATI İNŞA EDİLECEK

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise depremlerin ardından tescilli varlıkların incelenmesi için Afet Kazı Başkanlığı oluşturulduğunu söyledi.
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Kentteki tescilli varlıkların yüzde 85 ila 90'ının incelendiğini belirten Şişman, şunları kaydetti:
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    "Depremin ardından ilk günden itibaren alana geldik. Uzmanlarla incelemeler yaptık ve çok şükür ciddi bir hasarımız yok. Ekipler yıkılmış, az, orta veya ağır hasarlı tarihi yapılarımızı inceledi. 
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

    Bu yapıları ayağa kaldırmak için çalışmalara başlayacağız. Yapılacak işleri belirledik. Arslantepe'deki geçici çatının yerine hızlı şekilde yeni bir çatı inşa edeceğiz. Bilindiği üzere Arslantepe Karşılama Merkezi yapımı vardı, ihale noktasına gelmiştik. Karşılama merkezini de önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz."

     
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor
  • Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

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