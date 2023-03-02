Arslantepe Höyüğü'nde deprem nedeniyle önemli hasar bulunmuyor

Malatya halkı ile tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Restelli, "Yıllarca burada çalıştık, hemen insanları, yani işçilerimizi görmek istedim. Gördüm ve biraz daha rahatladım. Onlar buradalar, iyiler. Hayat daha zorlaştı onlar için ama en azından yaşıyorlar. O bizim için çok önemli" dedi.