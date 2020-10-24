AA

Malatya'da 7 bin yıllık geçmişiyle şehir devletlerinin temellerini oluşturduğu Arslantepe Höyüğü'nün koruma altına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kontrolünde, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi koordinasyonunda çalışma yürütülüyor.

AA'nın haberine göre tarih ve arkeoloji alanında büyük öneme sahip kentin simge alanlarından Arslantepe, hak ettiği değeri görmek istiyor.

1961 yılından bu yana Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce düzenli kazı çalışmalarının yapıldığı, kalıntıların 5100-5400 yıl öncesine işaret ettiği ören yeri, aday olduğu UNESCO Dünya Mirası Listesine gireceği günü bekliyor.

Bu sene haziran veya temmuz içerisinde açıklanması beklenen UNESCO kararı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gerekli toplantı ve çalışmaların yapılamaması gerekçesiyle henüz açıklanamamıştı.

2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Arslantepe Höyüğü, UNESCO adına geçen sene eylülde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) yetkilisince incelenmişti.

Arslantepe kazılarında, devlet sisteminin doğuşuna, eşitlikçi toplum yapısından hiyerarşik toplum yapısına çeşitli bulgulara rastlanılmıştı.