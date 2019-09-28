Artvin hava durumu nasıl? 28 Eylül Artvin Borçka hava durumu, gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından meydana gelen selin ardından merak ediliyor. Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Artvin Borçka hava durumu haberimizde...

ARTVİN BORÇKA HAVA DURUMU - 28 EYLÜL

Meteoroloji'nin Artvin Borçka hava durumu hava durumu tahminlerine göre, bugün tüm gün yağmurun süreceği konusunda uyarı yer alıyor.

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 28 Eylül Cumartesi 17 21 88 96 8 29 Eylül Pazar 13 22 80 96 6 30 Eylül Pazartesi 12 24 66 88 6 01 Ekim Salı 14 28 51 74 8 02 Ekim Çarşamba 14 29 58 75 8



ARTVİN HAVA DURUMU

Artvin genelinde ise etkili olana sağanak yağmur, yarından itibaren ise yağmur yerini bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.