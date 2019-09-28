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Artvin hava durumu! Artvin Borçka'da sel | 28 Eylül Borçka hava durumu

Artvin Borçka hava durumu, gelen sel haberinin ardından gündeme geldi. Sel ve heyelan nedeniyle Hopa - Borçka karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Peki yağmur ne kadar devam edecek? İşte 28 Eylül Artvin - Borçka hava durumu

Artvin borçka

Artvin hava durumu nasıl? 28 Eylül Artvin Borçka hava durumu, gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından meydana gelen selin ardından merak ediliyor. Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Artvin Borçka hava durumu haberimizde...

ARTVİN BORÇKA HAVA DURUMU - 28 EYLÜL

Meteoroloji'nin Artvin Borçka hava durumu hava durumu tahminlerine göre, bugün tüm gün yağmurun süreceği konusunda uyarı yer alıyor.

TARİHTAHMİN EDİLEN 
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)  
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız    
28 Eylül Cumartesi172188968    
29 Eylül Pazar132280966    
30 Eylül Pazartesi122466886    
01 Ekim Salı142851748    
02 Ekim Çarşamba142958758 


ARTVİN HAVA DURUMU

Artvin genelinde ise etkili olana sağanak yağmur, yarından itibaren ise yağmur yerini bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
28 Eylül Cumartesi1420869377,430,712,722,6
29 Eylül Pazar1422629676,531,812,622
30 Eylül Pazartesi1324559655,933,412,122
01 Ekim Salı1426386875,63311,921
02 Ekim Çarşamba1427405955,332,611,821,8

 

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