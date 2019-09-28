Artvin hava durumu nasıl? 28 Eylül Artvin Borçka hava durumu, gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından meydana gelen selin ardından merak ediliyor. Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Artvin Borçka hava durumu haberimizde...
ARTVİN BORÇKA HAVA DURUMU - 28 EYLÜL
Meteoroloji'nin Artvin Borçka hava durumu hava durumu tahminlerine göre, bugün tüm gün yağmurun süreceği konusunda uyarı yer alıyor.
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|28 Eylül Cumartesi
|17
|21
|88
|96
|8
|29 Eylül Pazar
|13
|22
|80
|96
|6
|30 Eylül Pazartesi
|12
|24
|66
|88
|6
|01 Ekim Salı
|14
|28
|51
|74
|8
|02 Ekim Çarşamba
|14
|29
|58
|75
|8
ARTVİN HAVA DURUMU
Artvin genelinde ise etkili olana sağanak yağmur, yarından itibaren ise yağmur yerini bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|28 Eylül Cumartesi
|14
|20
|86
|93
|7
|7,4
|30,7
|12,7
|22,6
|29 Eylül Pazar
|14
|22
|62
|96
|7
|6,5
|31,8
|12,6
|22
|30 Eylül Pazartesi
|13
|24
|55
|96
|5
|5,9
|33,4
|12,1
|22
|01 Ekim Salı
|14
|26
|38
|68
|7
|5,6
|33
|11,9
|21
|02 Ekim Çarşamba
|14
|27
|40
|59
|5
|5,3
|32,6
|11,8
|21,8
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