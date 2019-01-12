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"Ren geyikleriyle olunca soğuk havayı hissetmiyorsunuz. Geyiklerin her sene boynuzları dökülüp yeniden çıkıyormuş. Her yerde mutlaka geyik eti veriyorlar. Postları ısınmak için kullanılıyor. Boynuzlarından kahve kapları yapmışlar. Geyiklere çok güzel bakıp besliyorlar"