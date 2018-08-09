Arzum Onan yaşlanmıyor!

Arzum Onan, her yıl olduğu gibi tatil için Bodrum'dan başka bir yer tercih etmiyor. Yaz aylarının başında soluğu Ege'de alan Onan, önceki gün bir mekanda görüntülendi. Onan, 44 yaşında olmasına rağmen fiziği ile göz doldurdu