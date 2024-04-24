Asaf isminin anlamı nedir? Asaf ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Asaf isminin analizi

Genel olarak ebeveynler tarafından erkek çocukları için değerlendirilen AsafAsaf ismi, tek başına değerlendirilen bir isim olarak da öne çıkar. Farklı isimlerle bir araya getirildiğinde de ideal bir kombinasyon yapar. Çoğunlukla olumlu anlamları içeren bu ismin anne babalar tarafından ilgi görmesi üzerine internet üzerinde kendisi hakkında araştırmalar artmıştır. AsafAsaf ismi ne anlama geliyor? AsafAsaf isminin analizi ne ve Kur’an’da geçiyor mu? İşte isme dair araştırılanlar…

ASAF İSMİNİN ANLAMI NE?

Güzel anlamlara sahip AsafAsaf kelimesi, birçok küçük çocuğa hayat verir. AsafAsaf isminin anlamı için TDK’de toplanan bazı anlamlar vardır. Bunlar aşağıda derlenmiştir;

Erdem

Vezir

Padişahın veziri

İleri görüşlü

Hz. Süleyman’ın ünlü veziri

Asaf ismi bu denli güzel anlamlara sahip olmasının yanı sıra tarihi bakımdan da önemlidir. Bu nedenle bu ismi çocuğuna koyan birçok kişi vardır. Bu konudaki istatistiklere aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Türkiye Geneli: 5.531 kişi

İstanbul: 1.017 kişi

Ankara: 298 kişi

İzmir: 118 kişi

ASAF KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Peki AsafAsaf Kur’an’da geçiyor mu? Son derece olumlu anlamlara sahip olan bu ismin tarihi ve dini tarafı, ebeveynlere bu ismin Kur’an’da geçip geçmediğini sordurmuştur. Arapça kökenli bir isim olan AsafAsaf, kutsal kitap Kur’an içerisinde yer almaz. Fakat bu ismin yeni doğan bebeklere koyulmasında herhangi bir sakınca bulunmamıştır. Neticede bu ismin dini açıdan bir yönü vardır ve bu ismin erkek bebeklere verilmesi caiz kabul edilir.