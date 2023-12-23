Haberler Yaşam Aşık Veysel'in şiirindeki 10 para bu koleksiyonda

Aşık Veysel'in şiirindeki 10 para bu koleksiyonda Eskişehir'in Sivrihisar içesinde para koleksiyonu yapan Oğuz Ekici'nin elinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Güzelliğin On Par'etmez' şiirinde geçen 10 para yer alıyor İhlas Haber Ajansı Giriş: 23.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:42 facebook

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Sivrihisar ilçesinde yaşayan Oğuz Ekici, uzun yıllardır para koleksiyonu yapıyor. Geçmişten günümüze kadar basılan birçok Türk parasının yanı sıra farklı ülkelerin geçmiş yıllarda kullandığı yaklaşık 170 parça para koleksiyonda yer alıyor. Koleksiyon öylesine eski paralar barındırıyor ki, adı para olan kuruşlar bile Ekici’nin elinde.

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1973 yılında hayata gözlerini yuman Sivaslı usta sanatçı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun seslendirdiği Güzelliğin On Par'etmez türküsünde yer alan 10 para da Oğuz Ekici’nin koleksiyonunda yer alıyor. Ekici, türküde geçen on paranın, koleksiyonunun en değerli parçası olarak nitelendiriyor.