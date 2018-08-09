Çarşamba akşamından Perşembe akşamına kadar etkisini sürdürmesi beklenen tayfunun şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar yaratabileceği açıklandı. Meteoroloji Ajansı'na göre, yılın 13. tayfunu Perşembe günü erken saatlerde Chiba ve İbaraki eyaletlerinin kıyı bölgeleri boyunca kuzeye doğru hareket ederek karada da etkisini gösterecek.



Perşembe akşamına kadar öngörülen 24 saatlik süreçte Tokyo'nun Tohoku bölgesinde 200 mm, orta bölgelerinde 120 mm olmak üzere şiddetli yağış bekleniyor. Kanto bölgesi için ise 300 mm yağış beklentisi açıklandı.



UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ



Çarşamba günü, Tokyo Haneda Havalimanı ve Narita Havaalanı'na toplam 90'dan fazla uçuş iptal edildi. Demiryolu ulaşımında da seferler azaltılırken, bazı hatlarda da gecikmeler yaşandı.



RİSKLİ BÖLGELER ALARMDA



Perşembe akşamına kadar farklı bölgelerde etkisini göstermesi beklenen tayfun nedeniyle şirketler çalışanlarına "dikkatli olun" uyarıları yaparken, bazı okullar Perşembe günü tedbir amaçlı ders yapmama kararı aldı. Ulaşım şirketleri de, halkı başta demiryolu seferlerinde meydana gelebilecek aksamalara hazırlıklı olmaya çağırdı.



JAPONYA'NIN ZOR YAZI



Geçtiğimiz Temmuz ayının ortasından bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 140 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Japonya, Temmuz başında ise Hiroşima'daki sel felaketiyle gündeme gelmişti. 150 dolayında can kaybı yaşanan felaketin ardından, Japonya’da ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüştü. 20 bin kişi aşırı sıcaklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere akın etmiş, 65’i Temmuz’un son çeyreğinde olmak üzere yaz boyunca 140 dolayında kişi yine sıcak nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, Nagoya şehrinde 39, başkent Tokyo'da da 37 dereceye kadar çıktı.

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