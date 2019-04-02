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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 91 yaşındaki Yaşar Emre, 80 yıldır işinin başında olan ender insanlardan biri olarak tarihe geçti. İHA'nın haberine göre gençlik yıllarında bir çok çırak yetiştiren Yaşar Emre, yetiştirdiği çırakların kimisi emekli olup kimisi de vefat edip işi bıraktığını kendisinin ise halen işinin başında olduğunu söyledi.
“KULLANDIĞI MALZEMELER DE 60-70 YILLIK”
Çıraklığını tamamladıktan sonra 70 yıl önce kendi dükkanını açtığını ve malzemelerinin de yaklaşık 60-70 yıllık olduğunu belirten Yaşar Emre, sağlığı elverdiği müddetçe işine devam edeceğini söyledi.
1927 doğumlu olduğunu çıraklığı hariç 70 yıldır dükkan işlettiğini belirten Yaşar Emre, “1927 doğumluyum. 91 yaşındayım. 11 yaşımdan bu yana terzilikle meşgulüm. Çok yoruldum. Ama bağım bahçem olmadığı için terzilikten başka yapacak bir şeyim yok. Sağlığım elverdiği müddetçe devam edeceğim. Koçarlı’da hiç yaşıtım kalmadı. Kahvelerde hiç dostum yok. Bu güne kadar 3 dükkan değiştirdim. 1974 yılında kendi dükkanım oldu. 1974 yılından bu yana da kendi dükkanımda çalışıyorum” dedi.
İşi sayesinde adeta hayata bağlanan Yaşar Emre, 20 çırak yetiştirdiğini ancak şimdiki gençlik çok çılgın yaşadığı için çırak da yetişmediğini söyledi.
Halen ölçü alıp kıyafet diken, paça kıvırıp tamirat yapan 91 yaşındaki Yaşar Emre, kendisi gibi asırlık malzemelerle mesleğini icra ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen gerek dikiş dikerken gerekse iğneden iplik geçirirken hiç zorlanmayan Yaşar Emre, 91 yıllık ömrünü dikiş makinesi, iğne, makas ve ütü ile geçirdiğini söyledi.
Günümüz gençliğinin yaşantısına çok üzüldüğünü belirten Yaşar Emre, yeni çırak yetişmemesinin nedenini “Şimdiki gençlik çılgın yaşıyor. Bizler terbiye ve saygı ile büyüdük. Küçüğe büyüğe saygı ile büyüdük. Şimdi yok. Şimdiki gençlerde aile bireylerine bile saygı yok. Biz kıtlıktan gelmiş insanlarız. 1942-43 yıllarındaki kıtlığı bir anlatsak şimdiki gençler ekmek yemez” sözleri ile özetleyerek günümüz gençliğinin mevcut şartlarda çırak olup meslek öğrenmesinin zor olduğunu söyledi.
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