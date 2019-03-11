Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kuleli Askeri Lisesi’nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri sindirerek ordudan tasfiye etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.



“KORKUTMA, SİNDİRME, YILDIRMAYLA İLİŞİK KESMEYE ZORLADILAR”

Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu branşlarda subay yetiştirmek amacıyla kuruldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimini ardından kapatıldı. Kuleli Askeri Lisesi Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Askeri lisede, FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem ve illegal yapılarını devam ettirmek için örgüt mensubu olmayan, örgütün amaç ve fikriyatına aykırı gördükleri askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve hak edilmemiş cezalar vermek suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddiaları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüyle koordineli olarak soruşturmaya başlandığını kaydetti.



FETÖ’NÜN HAKİMİYET DÖNEMİNDE İLİŞİK KESİLEN ASKER SAYISI ARTTI

Soruşturma kapsamında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nden 1990 yılından 2016 yılına kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapıldı. FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki konum, etkinlik ve hakimiyetlerinin giderek hız kazandığı tarihlere denk gelen dönemlerden itibaren bu sayının askeri bir eğitim kurumunda olması gereken başarı ve disiplin standartları ile izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiği belirlendi. Yine ağırlıklı olarak 2008-2016 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi’nin değişik yönetim kademelerinde görev yapan rütbeli personelin önemli bir bölümünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimine iştirak edip, adli soruşturma geçirdiği ve kamu görevinden çıkarıldığı belirlendi.



ASKERİ PERSONELE 8 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında, “Askeri Hizmete İlişkin Bir Konuda Sahte Evrak Düzenlemek”, “Memuriyet Nüfuzunu Başkasına Zarar Verecek Biçimde Suiistimal, “Astlarının Hizmetini Lüzumsuz Yere Güçleştirmek”, “Astlarına Suç İşlenmesi Hususunda Emir Vermek ve Bu Suçun İşlenmesine Bizzat İştirak Etmek”, “Hak Edilmemiş Disiplin Cezasını Kasten Vermek”, “Komutanlık Görevini İhmal Ederek Gerçekte Önleyebileceği Bir Suçun İşlenmesine Göz Yummak” , “Memuriyet Görevini Kötüye Kullanmak ve “18 Yaşından Küçük Çocuğa Eziyette Bulunmak” suçlarından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.



