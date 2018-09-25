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Askerlik düşecek mi? 1 Ekim'de askerlik 9 aya düşecek mi? İşte detaylar

Askerlik düşecek mi? sorusunun cevabı 1 Ekim'deki Meclis açılışı öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Askere gidecek gençler askerliğin 9 aya düşüp düşmeyeceğini ve tek tip askerlikle ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Peki; 1 Ekim'de askerlik düşecek mi? İşte detaylar...

25.09.2018 - 11:03 | Güncelleme:

Askerlik düşecek mi? son aylarda gençlerin gündeminde gençlerin gündeminde bu soru ilk sıraları işgal ediyor. Bedelli askerlik düzenlemesi sürecinde gündeme gelen tek tip askerlik ve askerlik süresinin düşme tartışmaları 1 Ekim öncesi yeniden yoğunluk kazandı. Hepimizin malumu olduğu üzere 1 Ekim'de TBMM açılıyor. Peki; askerlik süresinin düşmesiyle ilgili bir düzenleme Meclis'e gelecek mi? 1 Ekim'de askerlik 9 aya düşecek mi? İşte detaylar...

1 EKİM'DE ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?

1Ekim'de TBMM açılıyor. Yeni yasama yılı öncesi gözler askerlik süresi ile ilgili yapılabilecek olası bir düzenlemede. Ancak askerlik süresinin düşmesi ile ilgili yani tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme TBMM gündemine gelmedi. Yani şu an ki durum devam ederse 1 Ekim'de askerlik süresinin düşürmesi ile ilgili yasal düzenlemey gidilmeyecek. Peki; askerlik süresi kısalacak mı? Askerlik 9 aya düşecek mi? İşte son durum...

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?

Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014 tarihinden sonra askerlik süresi 12 aya olmuştu. Kısa dönem askerlik ise 6 ay yapılmaktaydı. Bedelli askerliğin çıkmasının ardından vatadaşlar normal askerlik süresinin de düşmesini istiyor. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olması bekleniyor. Fakat bu konu hakkında henüz resmi bir karar yok.

ERDOĞAN'DAN ASKERLİKTE YENİ SİSTEM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak, "Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız." dedi.

Yeni sistem için çalışmalar sürüyor. Profesyonel askerliğe geçiş hazırlıkları yapılıyor. Halen askerlik zorunlu ve kısa dönem 6 ay, uzun dönem 12 ay askerlik yapılıyor. Bu sürelerin kısalması gündemde.."

MUSTAFA ELİTAŞ'IN ASKERLİK SÜRESİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA NEDİR?

AK Parti’li Mustafa Elitaş seçimlerden önce şöyle :

"750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir." söylemişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'IN ASKERLİK SÜRESİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Hulusi Akar ise şöyle:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsattı. “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Sayin baskanim lutfen askerlik suresini 9 aya dusurun askerde olan genc kardrslerimizede bi umut isigi olsun onlarda sevinsin :pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray::pray:
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