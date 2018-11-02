Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik mi geliyor? soruları bedelli askerlik süreci ile gündeme gelen sorular oldu. Askerlik süresi ve yeni askerlik sistemi ile ilgili son açıklama dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakan Akar'ın açıklaması ve askerlik süresi ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ? BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik sistemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor"

KALINDAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, askerlik sisteminin değişip değişmeyeceği ile ilgili bir soruyu şu şekilde cevaplamıştı:

"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak."

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

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