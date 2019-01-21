Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik 9 ay mı olacak? Soruları bedelli askerlik dönemi başladığından bu yana vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?

Bedelli askerlik konusuna değinen Aktop, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın müracaat işleminin tamamlandığını, bunlardan 98 bin 630’unun temel eğitimlerinin sona erdiğini bildirdi. En çok merak edilen konulardan birisi olan yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini açıklayan Aktop, "Bütün bakanlık ve kurumlarla yakın işbirliği içinde yaptığımız çalışmayla her seferinde gündeme gelen ’bedelli’, ’dövizli askerlik’ gibi tartışmalarının/sistemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Diğer bir maksadımız da öngörülebilir bir sistem kurarak herkesin yaşamıyla ilgili plan ve programını buna göre yapabileceği bir çalışmayı hayata geçirmek.

Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz. Ancak diğer taraftan askerlik de milli bir görevdir. Yeri geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda Silahlı Kuvvetlerin görevlerinin icrası, ülkemiz ve milletimizin savunulması bakımından yükümlü askerlere de ihtiyacımız var. Bu çerçevede, yeni sistemdeki en önemli ilkelerden birini yükümlülerle uzman askerler arasında sağlıklı bir dengenin kurulması oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerinin tamamının uzmanlardan oluşturulmasının tarihimiz ve kültürümüze uygun olmadığını görüyoruz. Bunun yerine hem yükümlülerin hem uzmanların görev yaptığı bir silahlı kuvvetlerin çok daha etkili ve caydırıcı olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni askerlik sistemine yönelik çalışmamızı tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Onaya müteakip, kesinleşecek yeni sistemi de kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ASKERLİK SÜRESİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca 2018 yılında meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Türk halkının huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

TEK TİP ASKERLİK 9 AY MI OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 Aralık 2018 tarihinde bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi." diye konuştu.

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.