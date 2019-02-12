Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu olmaya devam ediyor. Erdoğan, kısa süre içerisinde vatandaşlara müjdeli haberi vereceğini bildirirken, yeni askerlik sistemi ile ilgili bir kaç önemli detayı da aktardı. Öte yandan askerlere asgari ücret verileceği de duyuruldu. Peki, Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?

Yeni askerlik sistemi ile askerlik süresi düşecek. Yeni sistemde 1 aylık eğitim süresi olacak. Bu sürede askerliğin tüm kuralları herkese öğretilecek. Ardından bedelli yapmak isteyenler 1 ayın sonunda, istenilen ücreti yatırarak evinin yolunu tutacak.

ASKERLERE ASGARİ ÜCRET

Lise mezunları için ise 9 ya da 12 aylık bir askerlik süresi olacak. Eski sistemden farkı ise lise mezunlarının asgari ücret karşılığı görev yapması olacak.

TEK TİP ASKERLİK NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası ile ilgili şunları ifade etti: “Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Burada bedelliyi bir kenara koyuyorum çünkü bedelli noktasında olay, şu anki uygulamanın hemen hemen aynısı şeklinde bir durum söz konusu. Özellikle 3, 6, 9'da mesela yedek subay olarak yapmadan tutun da astsubaya varıncaya kadar bütün bunların hepsinin bir değerlendirmesi şu anda yürütülüyor. Bana özet olarak verdikleri bilgilere baktığım zaman inanıyorum ki halkımızı, gençlerimiz çok daha rahatlatacak ve birikimi ortadan büyük ölçüde, büyük oranda kaldıracak bir sistemi inşallah getiriyor. Kısa zamanda da bunu zannediyoruz açıklarız.”,