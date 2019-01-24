Askerlik düşüyor mu? Soruları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Vatani görevini tamamlamak için yeni askerlik sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen gençlerin gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama oldu. Akar, tek tip askerliğin 9 ay olması ile ilgili çalışmalara başladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunacaklarını dile getirmişti. Bakan Akar daha sonra yeni bir açıklama daha yaptı.

ASKERLİK DÜŞÜYOR MU?

Yeni askerlik sistemi ile askerlik düşecek. Uzun dönem askerliğin 9 ay olması şu sıralar öne çıkanlar arasında fakat bunun daha da kısalması söz konusu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak nihai kararıyla milyonlarca vatandaşa duyurulacak.

MSB'DEN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI - 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik gelecek mi? sorularına yönelik şu açıklamayı yaptı, "Tek tip askerlik için çalışıyoruz, geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

TEK TİP ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi de bulunuyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

GENÇLER TEK TİP ASKERLİK İLE İLGİLİ NE DİYOR?

Askerlik görevini tamamlamak için tek tip askerlik uygulamasını bekleyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından bakanlıktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamayı beklediklerini dile getiriyorlar...